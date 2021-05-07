ABD’de dev “nehir canavarı” yakalandı: Yaşı 100’den daha fazla

ABD’nin Detroit Nehri’nde geçen hafta 108 kilo ağrılığa ve 2 metre uzunluğa sahip dişi bir mersin balığı yakalandı.



Yetkililer dev nehir canavarı olarak tanımladıkları hayvanı, dondurulmuş yuvarlak kaya balığı gibi lezzetli atıştırmalıklar içeren bir ağla yakalandığını açıkladı. Biyologlarının büyük balığı teknelerine almalarının yaklaşık altı dakika sürdüğü belirtildi.



Araştırmacı arkadaşları Paige Wigren ve Jennifer Johnson'la birlikte çalışmayı gerçekleitiren Jason Fischer, “Yaklaştıkça ne kadar büyük olduğuna şaşırdım. Yorgundu ve bize pek sorun çıkarmadı” dedi.



Bununla birlikte Fischer, balığı tartılıp ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldığını sözlerine ekledi.



TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLER ARASINDA

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi’ne göre, nehir havzalarının ve drenajların dibinde yaşadığı bilinen tatlı su balıkları olan göl mersin balıkları Michigan ve 18 diğer eyalette tehdit altındaki bir tür olarak listelenen listeniyor. Baraj yapımından kaynaklanan aşırı hasat ve habitat kaybı, balıkların azalmasındaki temel faktörleri oluşturuyor.



Diğer taraftan, balıkçıların yılda bir kez eğer belirli bir olgunluğa ulaşmışsa mersin balığı tutmasına izin veriliyor. Detroit Nehri'nde yakalanan tüm mersin balıklarının ise serbest bırakılması gerekiyor.

100 YAŞINDAN DAHA YAŞLI



Michigan Doğal Kaynaklar Departmanı’na göre, yaşam süresi erkek mersin balığı için 55 yıl ve dişiler için 70 ile100 yıl iken, nehir canavarının daha yaşlı olduğu belirtiliyor.



Balık ve Yaban Hayatı Servisi, "Çevresi ve büyüklüğüne bakıldığında, nehir canavarının bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan uzun süredir dolaştığı varsayılıyor" değerlendirmesini yaptı.

AĞIRLIK KALDIRMADA REKORLAR KIRIYOR