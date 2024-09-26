ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı ikili görüşmeler ile sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde son gün programını ikili görüşmeler ile noktaladı. Erdoğan Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Irak Başbakanı Sudani, Gine Bissau Başbakanı Embalo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ı Türkevi'nde ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile BD'den Türkiye'ye hareket etti.

ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı ikili görüşmeler ile sona erdi

Cumhurbaşkanı 'ın BM Genel Kurulu için gittiği New York'taki programı ikili görüşmeler ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı ikili görüşmeler ile sona erdi - 1 Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı kabul etti.

Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı ikili görüşmeler ile sona erdi - 2 Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı ikili görüşmeler ile sona erdi - 3 Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son görüşmesi Gine-Bissau Başbakanı Cissoko Embalo ile oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı.

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta 'den Türkiye'ye hareket etti.

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