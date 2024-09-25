ABD'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

ABD'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

(BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

ABD'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler - 1 Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı kabul etti.

Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

ABD'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler - 2 Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ABD'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler - 3 Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü.

Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.

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