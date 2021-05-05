ABD’de doğum oranı 42 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ülkedeki doğum ve doğurganlık oranlarının 2020'de rekor seviyede düştüğünü söyledi.

,CDC’nin Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nden gelen yeni verilere dayandırdığı raporunda, ABD'deki doğum ve doğurganlık oranlarının 1979'dan bu yana en düşük seviyelere düştüğü belirtildi.

CDC, doğumlardaki genel düşüşü doğrudan Covid-19 salgınına bağlamadığını bildirirken raporda, New York eyaletindeki kadınlar örnek gösterilerek pandeminin zirve noktasında bebeklerini başka bir yerde doğurmak için beş ilçeden uzaklaştıkları belirtildi.

SON 6 YILDA GÖRÜLENİN İKİ KATI DÜŞÜŞ

Yayınlanan verilerde 2020 yılında, bir önceki yıla göre doğum sayısının yüzde 4 oranında düştüğü belirtilirken, 2014’ten bu yana görülen yüzde 2’lik düşüşün iki katına çıktığının altı çizildi.

En büyük düşüşün yüzde 6 ile 20 ila 24 ve yüzde 4 ile 25 ila 29 yaşlarındaki kadınlar arasında olduğu bildirilen raporda 45 yaş ve üstü kadınlar için doğum oranlarının değişmediği belirtildi.

DOĞANDAN DAHA FAZLA ÖLÜM VAR

CDC, ABD'deki doğum oranının çok düşük olduğunu, ülkenin "ikame seviyelerinin altında" olduğunu, yani her gün doğandan daha fazla insanın öldüğü anlamına geldiğini söyledi.