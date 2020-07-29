ABD'de Doktor Fauci, Başkan Trump'ın suçlamalarına yanıt verdi

SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin Covid-19 politikası sık sık eleştiriliyor.



ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Anthony Fauci ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 krizinin nasıl yönetileceğine dair fikir ayrılıkları biliniyor.



Dr. Fauci ülkede salgın hastalık otoritesi olarak kabul ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak Fauci'den Twitter'da sahtekar diye bahsetmişti.

"OKUMUYORUM BİLE"



Bu sözlerin üzerinde Anthony Fauci açıklama yaptı. Dr. Fauci hiçbir şekilde insanları yanıltmadığını söyledi. Kendisini gerçekçi biri olarak tanımlayan Trump'ın tweet'leri hakkında, "Onlar okumuyorum bile, o tartışmalara girmek istemiyorum.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Anthony Fauci

Ben sonucu ne olursa olsun işimi yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu önemli. Şu anda küresel bir salgının ortasındayız ve benim işim bu. Bütün profesyonel yaşamım boyunca buna hazırlandım ve işimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

TRUMP'IN HİDROKSİKLOROKİN ISRARI



ABD Başkanı Trump son olarak ülkede acil durumda kullanılabilir onayının kaldırıldığı hidroksiklorokin ilacını yeniden savundu. Başkan Trump "Bazı doktorlar bu ilacın son derece başarılı olduğunu söylüyor. Bazıları da buna katılmıyor. Ben bu ilacın kullanımının siyasi bir hal aldığını düşünüyorum. Ben 14 gün kullandım ve bakın buradayım. Bu ilaç güvenli, bir sorun çıkarmıyor. Ben bir problem yaşamadım." dedi.



"POPÜLER DEĞİL ÇÜNKÜ BEN ÖNERDİM"



Trump, hidroksiklorokinin etkilerine ilişkin birçok çalışma yayımlandığını ve daha önce olumlu görüşler olduğunu kaydederek, "Bu ilaç bugünlerde çok popüler değil çünkü ben önerdim. Ben önerince de birileri 'bunu kullanmayın' dedi" diye konuştu.



Birlikte çalıştığı uzmanlara yüksek onay rakamları gelirken insanların kendisinin çalışmalarını onaylamadığından yakınan Trump, "Kimse beni sevmiyor. Bu sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir" görüşünü paylaştı.