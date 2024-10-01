ABD'de düello sırası yardımcılarda: Adaylar nasıl hazırlanıyor?

Minnesota Valisi Tim Walz ve Ohio Senatörü JD Vance, salı günü yapılması planlanan bir başkan yardımcılığı tartışmasında canlı yayında karşı karşıya gelecek. DÖRT TEMEL HEDEF



Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre adaylar canlı yayın tartışmasında dört temel hedefe odaklanacak. Başkan adaylarını saldırılardan korumak, fazla çirkinleşmeden tartışma yürütmek, Beyaz Saray'ın olası yedekleri olarak güvenilir görünmek ve utanç verici durumlardan kaçınmak.



WSJ tarafından "hızlı öfkelenebildikleri" bildirilen başkan yardımcısı adayları, on milyonlarca seçmenin izleyeceği bir etkinlikte siyasi kariyerlerinin en tehlikeli çıkışını yapacak.

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VANCE'İN YÜKÜ AĞIR



Trump'ın yardımcı adayı Vance'in, karşılaşma sırasında daha ağır bir yüke sahip olması bekleniyor.



Bunun bir nedeni de eski başkan Donald Trump'ın, 10 Eylül'de gerçekleştirilen tartışma sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kaybetmiş olarak görülmesi.



Senatör ayrıca daha büyük bir zorlukla karşı karşıya çünkü yapılan anketler, adaylar arasında onun en düşük beğenilirlik oranına sahip olduğunu gösteriyor.



"ÇOCUKSUZ KEDİLİ KADINLAR"



Demokrat Walz'un işçi sınıfındaki beyaz seçmenlere odaklanıp, Amerikan futbolu ve silah mülkiyeti konularından bahsetmesi bekleniyor.



Cumhuriyetçi Vance ise "çocuksuz kedili kadınlar" ve "kedi-köpekleri yiyen göçmenler" gibi tartışma yaratan ifadelerini düzeltebilir.



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İKİ ADAYIN ZITLIKLARI



İki adayın zıtlıklarına da WSJ'nin haberinde yer verildi. Demokrat Partili Walz'un muhafazakarlığa, Cumhuriyetçi Vance'in ise ilericiliğe yakınlığının karşı taraftan oy alma konusunda avantaj oluşturabileceği vurgulandı.



Eğer Vance, Walz'ı önemli ölçüde alt edebilirse, bu durum son haftalarda Harris'in Trump'a karşı anketlerde önde olduğunu gösteren anlatıyı değiştirme çabasında faydalı olacaktır.



İki adayın, başkanlık tartışmasında olduğundan daha fazla çatışma veya en azından birbirlerinin sözünü kesme şansı olacak. Yayıncı kanal CBS News, kesinlikle gerekli olmadıkça mikrofonları sessize almayı planlamıyor.