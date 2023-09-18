ABD'de düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililer, yerel halktan da uçağın bulunması konusunda yardım istedi.



Söz konusu F-35 uçağının, eğitim uçuşunda olduğu ve aynı eğitime katılan başka bir F-35'in güvenli şekilde Salinas'daki hava üssüne döndüğü kaydedildi.