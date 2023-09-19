ABD'de düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağının enkazına ulaşıldı

Yetkililer, Güney Carolina eyaletinde Charleston Uluslararası Havalimanı'na 2 saat uzaklıkta bir kırsal alanda bulunan enkazın, kayıp uçağa ait olduğunu tespit etti.



Kazaya ilişkin basın açıklaması yapan deniz piyadesi teşkilatı yetkilileri, "Kaza, şu anda araştırılıyor ve soruşturma sürecinin bütünlüğünü korumak için ek bilgi sağlayamıyoruz." dedi.



Enkazı kaldırmaya çalışan yetkililer, güvenlik için yerel halkın bölgeden uzaklaşmasını talep etti.



UÇAĞIN KAYBOLMASI ELEŞTİRİLDİ



Cumhuriyetçi Milletvekili Nancy Mace, sosyal medya platformu X'de uçağın kaybolmasını eleştirerek, "Nasıl bir F-35'i kaybedebilirsiniz?" ifadesini kullandı.



Mace, "Nasıl takip cihazı olmaz ve halktan ne yapmasını bekliyoruz, jeti bulup teslim etmelerini mi? F-35'lerin gizli tutulduğunu biliyorduk ama bu çok saçma." görüşünü paylaştı.

