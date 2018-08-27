Son dakika haberi! Silahlı saldırı, dükkan ve restoranların bulunduğu merkezde düzenlendi. Bilgisayar oyunu turnuvası devam ederken 20 el ateş sesi duyuldu. Polis, olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Saldırganın 24 yaşındaki David Katz olduğu ve birden fazla silah kullanıldığı kaydedildi. Polis, intihar eden saldırganın turnuvadan elenen bir oyuncu olduğu bildirdi.



Saldırı Florida'da iki yıl içinde meydana gelen üçüncü ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti. İki yıl önce Orlando'da bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında ise Parkland'da bir liseye silahlı saldırı düzenlenmiş, 17 kişi ölmüştü.