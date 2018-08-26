Son dakika haberi! Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.
Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.
ABD basınına konuşan bir kaynak, olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.
Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.
ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
NTV Haber, Anadolu AjansıDünya
ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezindeki video oyunu turnuvası sırasında düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Son dakika haberi! Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.