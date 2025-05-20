ABD’de "en üst düzey" yolsuzluk davası: Emekli amiral suçlu bulundu

ABD Donanması’nda dört yıldızlı amiral olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Robert Burke, yolsuzluk davasında suçlu bulundu. Fox News haber kanalının aktardığına göre, bir dönem donanmanın en üst düzey ikinci ismi olan Burke, rüşvet ve diğer komplo suçlarından mahkum oldu. Emekli amiral, böylelikle aktif görevdeyken işlediği federal bir suçtan suçlu bulunan en üst düzey ABD ordu mensubu oldu. 62 yaşındaki Robert P. Burke’ün davası, beş gün sürdü. Pazartesi günü görülen karar duruşmasında, Burke, Donanma’dan ayrıldıktan sonra yılda 500 bin dolar kazandıran bir iş karşılığında kârlı anlaşmaları bir eğitim firmasına yönlendirmekten suçlu bulundu. Burke, mahkum edildiği suçtan 30 yıla kadar hapis cezası alabilir. EMEKLİ AMİRAL NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcı Jeanine Ferris Pirro, mahkumiyet kararının ardından X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Makamınızı kötüye kullandığınızda ve kamuoyunun güvenine kendi ceplerinizi doldurmak için ihanet ettiğinizde bu, temsil ettiğiniz hükümete olan güveni de baltalar” ifadelerini kullandı.



Pirro, savcılığının kolluk kuvvetleri ile de birlikte rüşvet ve yasa dışı anlaşmalar da dahil olmak üzere yolsuzluğun kökünü kazıyacağını, faillerin hangi makamda ya da rütbede olurlarsa olsunlar eylemlerinden sorumlu tutulacağını söyledi.



Mahkeme belgelerine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından ismi verilmeyen, Yongchul "Charlie" Kim ve Meghan Messenger’ın CEO’luğunu yaptığı şirket, Burke’a şirkette bir makam verme karşılığında hükümet ile sözleşme imzalamıştı. Şirket, 2018-2019 yıllarında Donanma’nın küçük bir kısmı için eğitim programı sağlamıştı.

Şirkete Donanma tarafından Burke ile temasa geçmemesi söylense de üç isim Temmuz 2021’de Washington DC’de bir araya gelmişti; Burke iddiaya göre şirketin tek hizmet sağlayıcı olması için nüfuzunu kullanmayı kabul etmiş ve diğer Donanma yetkililerini de eğitim programı için şirketin hizmetlerini kullanmaya çağırmıştı.