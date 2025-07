ABD’de Epstein tartışması: “Suç ortağı, Trump’ın başkan olmasını bekliyordu”

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin tutulduğu hapishanede ölen pedofili milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki çelişkili açıklamaları kendi seçmen kitlesi dahil olmak üzere tartışılmaya devam ederken, ABD basını Epstein’in hapisteki suç ortağı Ghislaine Maxwell hakkında yeni bir iddia ortaya attı.



The New York Post gazetesinin aktardığına göre, 20 yıllık hapis cezasının infazı için cezaevinde olan Maxwell, Epstein’in daha önce arkadaşı olduğunu söylediği Trump’ın yeniden başkan seçilmesini beliyordu ve kendisini kurtaracağını düşünüyordu. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Maxwell’in şu anda “her şeyi kayıt altına aldığını” anlattı.



“BİR ŞEYLERİN DEĞİŞECEĞİNDEN ÇOK EMİNDİ”



Florida eyaletindeki federal bir hapishanede tutulan 63 yaşındaki Maxwell hakkında gazeteye bilgi veren bir cezaevi kaynağı, kendisi de aşırı sağcı olan kadının Trump’ın yeni bir seçim zaferi kazanmasının kendisini kurtaracağına inandığını söyledi. FCI Tallahassee hapishanesindeki kaynak, “Daha önce herkese Donald Trump’ın yeniden seçilip başkan olmasını beklediğini, o zaman bir şeylerin farklı olacağını söylediğini” aktardı.



Maxwell’in davası ile ilgili bir şeylerin değişeceğinden oldukça emin olduğunu belirten kaynak, “Özgürlük onun yüzde 100 oranında odak noktasıydı… ‘20 yıl boyunca burada olmayacağım’ diyor” bilgisini verdi.



“HER ŞEYİ KAYIT ALTINA ALIYOR, SÜREKLİ AVUKATLARIYLA KONUŞUYOR”



Cezaevi kaynağının verdiği bilgiye göre, Maxwell, her gün avukatlarıyla telefonda görüşmeye devam ediyor ve sürekli günlüğüne bir şeyler yazdığı görülüyor. Kaynak, “Kesinlikle her şeyi kayıt altına alıyor ve onu (günlüğü) yanında taşıyor” diye konuştu.



Hapishane kaynağı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günlüğü bir gün bir şeyler için kullanacak mı ya da dışarı çıkıp kitap mı yazacak bilmiyorum. Ancak bir şey olması durumunda elinde belgeler var.”



Maxwell’in tuhaf bir şekilde Epstein’den bahsetmediğini anlatan kaynak, “İçeride ondan hiç bahsetmiyor… Ancak insanlara Chelsea Clinton’ın düğününde olduğunu anlattı” ifadelerini kullandı.

Chelsea Clinton, Epstein belgelerinde adı geçen ABD'nin eski başkanı Bill Clinton ve eski dışişleri bakanı eşi Hillary Clinton'ın tek çocukları.



Öte yandna, kaynağın verdiği bilgilere göre, bir Noel zamanı diğer tutuklular Maxwell’in “belgeleme” alışkanlığı ile hapishane çalışanları ve koşulları konusundaki sürekli şikayetlerini ti’ye alan bir şarkı yazmışlardı.