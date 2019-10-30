ABD'de Ermeni karar tasarısı kabul edildi

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.



Kabul edilen karar tasarısının herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Temsilciler Meclisi ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti.



16'ya karşı 403 "evet" oyu ile onaylanan tasarı Barış Pınarı harekatı ile alakalı olarak bazı Türk yetkililere yaptırım, Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar öngörülüyor.



Tasarının yasalaşması için, tasarının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluğun üzerindeki oy ile geçen tasarı, senatodan da aynı oranda oy alırsa, Trump'ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.



TÜRKİYE'NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ'NDEN İLK TEPKİ



Tasarıya tepki gösteren Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından, "Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez" açıklamasını yaptı.

