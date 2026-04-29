ABD'de eski FBI direktörüne dava. Trump'ı suikastla tehdit etmekle suçlanıyor

Comey, eleştiriler üzerine o dönemde paylaşımı silerek özür dilemişti. Eski FBI yetkilisi, her biri için 10'ar yıl hapis cezası öngörülen "ABD Başkanı'na tehdit" ve "eyaletler arası tehdit" olmak üzere iki ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Comey, 2013'te Obama yönetimi döneminde FBI direktörü olarak atanmıştı. Trump ise 2016'daki seçim kampanyasının Rusya ile ilişkilerine dair soruşturma yürüten Comey'yi 2017'de görevden almıştı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Comey, iddiaların siyasi olduğunu söylüyor.