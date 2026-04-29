ABD'de eski FBI direktörüne dava. Trump'ı suikastla tehdit etmekle suçlanıyor
29.04.2026 04:40
Trump'ı ölümle tehdit ettiği savunulan Comey'nin hapsi isteniyor
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın eski Direktörü James Comey hakkında, Başkan Donald Trump'ı suikastla tehdit ettiği suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddia, Comey'nin Mayıs 2025'teki sosyal medya paylaşımına dayandırılıyor.
ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkanı James Comey’nin sosyal medya hesabından “8647” sayısının yer aldığı bir paylaşım yapmasıyla ilgili iddianame düzenlendi.
İddianameye göre Comey, kumsala "86 47" şeklinde dizilen deniz kabuklarının fotoğrafını paylaşarak Trump’ı açıkça tehdit etti. Paylaşımdaki, 47 sayısının 47. başkan olan Trump'ı kast ettiği, argoda öldürmek anlamına gelen "86" ile de suikast mesajı verdiği yorumları yapılıyor.
Comey, eleştiriler üzerine o dönemde paylaşımı silerek özür dilemişti. Eski FBI yetkilisi, her biri için 10'ar yıl hapis cezası öngörülen "ABD Başkanı'na tehdit" ve "eyaletler arası tehdit" olmak üzere iki ayrı suçlamayla karşı karşıya.
Comey, 2013'te Obama yönetimi döneminde FBI direktörü olarak atanmıştı. Trump ise 2016'daki seçim kampanyasının Rusya ile ilişkilerine dair soruşturma yürüten Comey'yi 2017'de görevden almıştı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Comey, iddiaların siyasi olduğunu söylüyor.