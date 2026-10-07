ABD'de ev kredisi faizleri uçtu. Ev almak hayal oldu

ABD 'de konut kredisi faizleri son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Kongre seçimlerine dört hafta kala yaşanan bu artış, ev sahibi olmak isteyenlerin maliyet yükünü ağırlaştırıyor.

İpotek Bankacıları Birliği (MBA), 2 Ekim ile biten haftada 30 yıl vadeli sabit konut kredisi ortalama faizinin 19 baz puan artarak yüzde 7,49 düzeyine tırmandığını duyurdu.

Kredi maliyetleri en son Kasım 2023 döneminde bu seviyenin üzerinde kaydedilmişti.

HAZİNE TAHVİLİ GETİRİLERİ FAİZLERİ YUKARI TAŞIYOR

ABD'de konut kredisi faizleri, 10 yıllık Hazine tahvili getirilerini yakından izliyor.

Tahvil getirileri, tırmanan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve beklentileri aşan ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle hafta başında son 24 yılın zirvesine ulaştı.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının başlamasından bu yana konut kredisi faizleri yaklaşık 1,4 yüzde puanı yükseldi.

Bu dönemde 10 yıllık tahvil getirileri de benzer bir eğilimle pazartesi günü yüzde 5,3 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 seviyesinde hedeflediği göstergeye göre enflasyon ağustos ayında yüzde 3,4 olarak ölçüldü.

Fed yetkilileri, eylül ayındaki faiz artışının ardından yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha planlandığına işaret ediyor.

Piyasalarda ise Fed'in ekim ayı sonundaki toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyeceği beklentisi ağırlık taşıyor.

EV ALMA TALEBİ GERİLİYOR, BAŞVURULAR DÜŞÜYOR

Kredi faizlerindeki tırmanış piyasadaki hareketliliği de sınırlandırıyor.

MBA verilerine göre, konut kredisi başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı. Kredi yapılandırma başvurularında ise sert bir düşüş görüldü.

MBA Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, konuya dair Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Bu faiz oranlarıyla kredisini yapılandırmak isteyen ev sahibi sayısı oldukça azaldı. Borçlanma maliyetlerindeki bu sıçrama, potansiyel alıcıların konut piyasasından geri çekilmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

HAYAT PAHALILIĞI SANDIĞIN GÜNDEMİNDE

Konut piyasasındaki baskı, 3 Kasım'da yapılacak ve Başkan Donald Trump'ın liderliğindeki Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu koruyup koruyamayacağını belirleyecek seçimler öncesinde gerçekleşiyor.

Reuters/Ipsos ortaklığıyla pazartesi günü tamamlanan kamuoyu araştırması, Amerikalı seçmenlerin sandığa giderken en çok hayat pahalılığını göz önünde bulundurduğunu ortaya koydu.

Hayat pahalılığı, kamuoyu desteği yüzde 32 ile en düşük düzeyine gerileyen Trump'ın onay oranındaki düşüşün temel gerekçeleri arasında yer alıyor.