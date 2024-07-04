ABD'de eyalet valileri Joe Biden'a güveniyor

Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen New York, Minnesota ve Maryland'in Demokrat valileri, Biden'ın bir diğer Başkan adayı Donald Trump karşısındaki münazara performansının ardından ona duydukları güveni ifade ettiler. Minnesota Valisi Tim Walz, Biden'ın münazara performansını eleştirdi ancak göreve uygun olduğunu vurguladı.

ABD'de eyalet valileri Joe Biden'a güveniyor

Başkan ile görüşen eyalet liderleri arasında yer alan New York, Minnesota ve Maryland'in Demokrat valileri, Biden'ın münazara performansının ardından kendisine duydukları güveni dile getirerek dürüst bir tartışma gerçekleştirdiklerini söylediler.

Maryland Valisi Wes Moore Beyaz Saray'daki toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Aldığımız geri bildirimler konusunda dürüst davrandık" dedi. New York Valisi Kathy Hochul da toplantı sonrasında kendine güvendiğini söyledi.

"TRUMP KARŞISINDA MÜNAZARA PERFORMANSI KÖTÜYDÜ AMA GÖREVE UYGUN"

Demokrat Valiler Birliği Başkanı Minnesota Valisi Tim Walz, Biden'ın Perşembe gecesi Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'a karşı gösterdiği münazara performansının kötü olduğunu söyledi ancak Biden'ın göreve uygun olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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