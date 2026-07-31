ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Tek kişilik savaş uçağı , yerel saatle 10.00'dan kısa süre önce piste yaklaşırken düştü ve alev aldı. Kazanın ardından gökyüzüne yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

PİLOT FIRLATMA SİSTEMİYLE KURTULDU

Miramar Hava Üssü Sözcüsü Üsteğmen Blake Starbuck, kazayı doğrulayarak pilotun fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldığını açıkladı.

Yetkililer, pilotun kurtarıldığını ve tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildiğini bildirdi.

Havaalanı itfaiye ekipleri, yanan enkaza köpükle müdahale ederken, çevrede çıkan ot yangınını da kontrol altına almak için çalışma yürüttü.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hava trafik kontrolü kayıtlarında, uçağın piste son yaklaşması sırasında düştüğü ve pilotun paraşütünün açıldığı bilgisi yer aldı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili askeri makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.

F-35B ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Üreticisi tarafından "dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri" olarak tanımlanan F-35B Lightning II, hem geleneksel pistlere hem de dikey iniş yapabilen beşinci nesil hayalet savaş uçağı olarak biliniyor.

Yaklaşık 102 milyon dolar değerindeki F-35B modeli ABD Deniz Piyadelerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve İtalya hava kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. San Diego'daki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü ise yaklaşık 15 bin askeri personele ev sahipliği yapıyor.