ABD’de F-35 uçağı düştü

Anadolu Ajansı 20.05.2020 - 08:02
ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi.
Florida’da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.
Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.
ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.
GUARDİAN'DA YER ALAN KARENİN ÖYKÜSÜ