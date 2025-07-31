ABD'de F-35 uçağı düştü! Pilotu fırlatma koltuğu kurtardı

ABD Donanması'na ait bir F-35 savaş uçağı, Kaliforniya'da Deniz Kuvvetleri'ne ait Lemoore Hava Üssü yakınlarında düştü.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, pilotun fırlatma koltuğunu başarıyla açtığı ve hayatta kaldığı bildirildi. Donanma, kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Üssün basın açıklamasına göre, personel arasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

CNN'in haberine göre, yaklaşık 100 milyon dolara mal olan uçağın kazası, bu yıl bir F-35 uçağında meydana gelen ikinci kaza oldu.

Ocak ayında Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında bir Hava Kuvvetleri F-35 uçağı düşmüştü. Pilot ayrıca fırlatma koltuğunu başarıyla açarak uçaktan güvenli bir şekilde atlamıştı.



Beşinci nesil savaş uçağı ve dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35, ABD askeri filosunun temel taşlarından biri.



Lockheed Martin tarafından üretilen uçak, gelişmiş gizlilik ve muharebe kabiliyetleriyle benzersiz kabul ediliyor. Şirkete göre, dünya çapında 17'den fazla ülke F-35 programına katılıyor.

