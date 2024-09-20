ABD'de faiz indirimi tartışması: Seçim yarışını da etkiledi

ABD merkez bankası 4 yıldan uzun bir aradan sonra faiz indirdi. Fed'in faiz indirimine giderek parasal gevşemeyi başlatması, ABD'de seçim yarışını da yakından etkiledi. Demokrat aday Kamala Harris faiz indirimini olumlu karşılarken; Trump "politik bir hamle" olarak değerlendirdi.

ABD'de faiz indirimi tartışması: Seçim yarışını da etkiledi

merkez bankası 4 buçuk yıl aradan sonra faiz indirdi. Fed, yüzde 5,5 ile 23 yılın en yüksek seviyesinde olan faiz oranlarını 50 baz puan aşağı çekti.

Fed'in aldığı bu karar Kasımdaki seçimler öncesinde adayların da gündemindeydi. Demokrat aday Kamala Harris, Fed'in faiz indirimini olumlu karşıladı. Borçlanma maliyetlerindeki düşüşün önemli olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi, hem mortgage hem de tüketici faizlerini direkt olarak etkiliyor. Uzmanlara göre seçim arefesinde faizlerdeki ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş mevcut yönetimin elini kolaylaştırıyor.

Trump cephesi ise Fed'in kararını "siyasi hamle" olarak değerlendirdi.
Trump 50 baz puanlık indirim için "çok sıradışı bir rakam" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Trump, geçmişte de Fed'in kendisine karşı çalıştığını iddia ederken; bu durumun devam ettiğini söyledi. 

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