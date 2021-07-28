ABD’de federal çalışanlara aşı zorunluluğu gündemde: Biden yarın açıklayabilir

ABD’de corona virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının ülkede hızla yayılması ve aşılama hızının azalması nedeniyle, Başkan Joe Biden, tüm federal çalışanların corona virüs aşı yaptırması ve düzenli test yaptırması seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Ulusal İstihbarat Dairesi’ni ziyareti sırasında açıklamalar yapan Başkan Biden, gelen soru üzerine aşı ve test zorunluluğunun gündemlerinde olduğunu söyledi.

BEYAZ SARAY BASIN SÖZCÜSÜ: DAHA FAZLA HAYAT KURTARMANIN YOLUNU ARIYORUZ

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin iş gücünü korumanın ve daha fazla hayat kurtarmanın yollarını aramaya devam edeceğini belirtmiş ve benzer zorunlulukları uygulayacak diğer federal daireler olabileceğine işaret etmişti.

CNN International ise, Başkan Biden’ın yarın açıklayacağı kararla ülkedeki federal çalışanlara aşı ve düzenli test yaptırma zorunluluğu getireceğini iddia etti.

Haberde, Joe Biden’ın, “Aşı zorunluluğunu değerlendiriyoruz” açıklaması yaptığı gün, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Delta varyantına karşı sahip olunan en önemli korunma yönteminin aşı olmak olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söylediği belirtildi.

MUHARİP İŞLER BAKANLIĞI ZORUNLU HALE GETİRDİ

Ülkede geçtiğimiz gün de Muharip İşleri Bakanlığı, bünyesinde çalışan 115 bin sağlık çalışana corona virüsü aşısı olmayı zorunlu kıldığını açıklamıştı.

Aşı zorunluluğu getiren ilk federal daire olan Muharip İşleri Bakanlığı, çalışanların iki ay içerisinde aşı olmasınhı zorunlu olduğunu bildirmişti.

NEW YORK'TA 13 EYLÜL'E KADAR ZORUNLU

ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarına Eylül ortasına kadar Covid-19 aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirilmişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, öğretmenler ve polisler da dahil belediyeye bağlı 340 bin çalışana 13 Eylül'e kadar aşılanmaları, aşılanmayanlar için her hafta test yaptırmaları şartı getirdiklerini duyurmuştu.