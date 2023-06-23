ABD'de federal hükümetin korumasındaki Afgan çocuk hayatını kaybetti

Taliban’ın 2021’de Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD’ye getirilen bir Afgan çocuk, federal hükümetin korumasındayken hayatını kaybetti.

ABD'de federal hükümetin korumasındaki Afgan çocuk hayatını kaybetti
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Afganistan'da 80 kız öğrenci zehirlendi

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CBS News'in adının açıklanmasını istemeyen 'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın koruması altındaki 6 yaşındaki Afgan çocuk, ölümcül bir hastalığa yakalandıktan sonra 13 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Söz konusu çocuğun, 'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD'ye tahliye edilen ve ebeveyni yanında olmayan yüzlerce Afgan çocuktan biri olduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDEDİ DEJENERATİF BEYİN HASTALIĞI

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, çocuğun vefatını doğrularken ölüm nedeninin "dejeneratif beyin hastalığı" olduğunu aktardı.

Söz konusu çocuk, bu yıl ABD federal korumasındayken ölen üçüncü çocuk oldu.

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