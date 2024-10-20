ABD'de feribot iskelesi çöktü: En az 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'de feribot iskelesinin çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.



Yerel polis, McIntosh kentindeki Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü duyurdu.



Kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini belirtti.

