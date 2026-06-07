ABD'de festivale silahlı saldırı. Çok sayıda yaralı var

Amerika yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Olay, yerel saatle 17.30 civarında Ohio eyaletinin Toledo kentinde meydana geldi.

Toledo polis departmanından yapılan açıklamada, "Old West End" adlı festivale yakın bir caddede gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çoğu tedavi için yakındaki sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Saldırının yaşandığı caddede giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgede bulunanlardan olay yerinden uzak durması istendi. Yetkliler, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saldırının nedenine ilişkin ise henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Olay yerinden ilk yansıyan bilgilere göre birçok defa ateş açıldı, festival nedeniyle kalabalık olan bölgede büyük panik yaşandı.