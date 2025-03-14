ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları: Columbia Üniversitesi, gösterilere katılan öğrencileri okuldan attı

Columbia Üniversitesi Disiplin Kurulu, öğrencilere gönderdiği e-postada, Filistin'e destek protestolarına katılan öğrenciler hakkında yaptırım kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, geçen sene tarihi Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencilerin uzaklaştırıldığı, okuldan atıldığı ve mezun olanların da diplomalarının geçici iptal edildiği belirtildi. Yaptırımlardan kaç öğrencinin etkilendiği belirtilmedi. ABD ÜNİVERSİTELERİNDEKİ PROTESTOLAR Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze 'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu. Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.



Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.



ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı kuruluşlar, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmelerini ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiğini bildiren bir açıklama yapmıştı.

PROTESTOLARIN LİDERİ TUTUKLANDI

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri, üniversitede geçen yıl İsrail karşıtı protesto gösterilerinde önemli rol oynayan Filistinli aktivist yüksek lisans öğrencisi Mahmud Halil'i tutukladı.



Halil'in avukatı Amy Greer, yaptığı açıklamada, Manhattan kampüsü yakınlarında üniversiteye ait bir binadaki dairesinde bulunan Halil'in, ICE yetkililerince tutuklandığını teyit etti.



Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.