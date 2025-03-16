ABD'yi hortum vurdu: Ölü sayısı yükseliyor

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı.



Eyalet yetkililerinden Cindy Barkley, Texas'ın Amarillo bölgesinde toz fırtınasının yol açtığı trafik kazalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiğini ifade etti.



Missouri eyaleti yetkilileri ise Ozark bölgesinde fırtına dolayısıyla 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Fırtınanın sebep olduğu yıkımın fotoğraflarını paylaşan yetkililer, havanın aydınlanmasıyla yıkımın boyutunun ortaya çıkacağını kaydetti.



Yetkililer, Arkansas eyaletinde fırtınanın neden olduğu yıkımda ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Oklahoma'da da olumsuz hava koşulları 130'dan fazla yangına neden oldu, bazı bölgelerde tahliye emirleri verildi.



Şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınaları nedeniyle ülkenin pek çok bölgesinde ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, elektrik kesintileri meydana geldi.



Alabama, Kansas ve Missouri'de hava koşulları ve yangın tehdidi nedeniyle acil durum bildirileri yayımlandı.



Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.



Yetkililer ayrıca ani sellere ilişkin de uyarıda bulunuyor.