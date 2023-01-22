ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Los Angeles kentinde bir gece kulubüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 10 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir olayı yaşandı. 

Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırgan bir gece kulübünü bastı. 

Los Angeles polisi saldırıyı bir erkeğin gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü belirtildi ancak yaralı sayısı açıklanmadı.

ABD'de silahlı saldırı: Biri bebek altı kişi öldürüldü

'de silahlı saldırı: Biri bebek altı kişi öldürüldü

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Los Angeles şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Monterey Park'ta meydana gelen saldırı Çin yeni yıl kutlamalarının olduğu döneme denk geldi. 

Bölgede ağırlıklı olarak Çin asıllı Amerikalıların yaşadığı belirtildi. 

Polis saldırganın arandığını duyurdu.

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