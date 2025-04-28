ABD’de gece kulübüne baskın: 100’ü aşkın göçmen gözaltına alındı

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin ülkedeki göçmenlere yönelik baskısı artarak devam ediyor. Colorado eyaletinin Colorado Springs bölgesinde ruhsatsız bir gece kulübüne düzenlenen baskında ABD’de “yasadışı” bir şekilde bulunduğundan şüphelenilen 100’den fazla göçmen gözaltına alındı.



Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin paylaştığı videoda, federal yetkililerin binanın dışında olduğu ve içeride bulunan kişilerden ellerini havaya kaldırarak binadan çıkmalarını istediği görüldü. Diğer videolarda ise görevlilerin bir camı kırmasının ardından onlarca kişinin binanın giriş kapısından kaçtığı görüldü. Ardından federal yetkililer tarafından gözaltına alınan onlarca şüphelinin elleri kelepçeli bir halde beklediği anlar kameralara yansıdı.



300’DEN FAZLA GÖREVLİ BASKIN YAPTI



Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin Rocky Mountain Bölge Müdürü Jonathan Pullen, dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkililerinin gece kulübüne giden göçmenleri gözaltına aldığını açıkladı. “Colorado Springs, bugün daha güvenli bir topluma uyanıyor” iddiasında bulunan Pullen, operasyona 300’den fazla kolluk kuvveti ile farklı kurumlardan yetkililerin katıldığı bilgisini verdi.



İddiaya göre, gözaltına alınan isimler hakkında aralarında uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve “şiddet suçlarının” da olduğu suçlamalarla aylardır soruşturma yürütülüyordu. Pullen, basın toplantısında yaptığı açıklamada, gece kulübünde kokain bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, baskında bazı silahların da ele geçirildiği belirtildi ancak silah sayısı hakkında bilgi verilmedi.



TRUMP’TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Trump da sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin paylaştığı videoyu paylaşarak “Dün gece ülkemizde yasadışı bir şekilde bulunan en kötü insanlardan bazılarına yönelik büyük bir baskın (yapıldı). Her şekil ve boyutta uyuşturucu tacirleri, katiller, diğer şiddete eğilimli suçlular…” ifadelerini kullandı.



Pullen’ın tahminine göre, baskın sırasında gece kulübünde 200’den fazla kişi bulunuyordu. Gözaltına alınanlar arasında 10 kadar aktif görevde ordu mensubunun da olduğu belirtildi. Pullen, gözaltına alınan göçmenlerin hangi ülkelerin vatandaşı olduğu hakkında ise bilgi vermedi.