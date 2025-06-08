ABD'de gizemli ölüm dalgası: Açıklanamayan vakalar artıyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’un yaklaşık 13 kilometre güneyinde yer alan Milton kasabasında 1 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde bir ormanlık alanda 21 yaşındaki Bostonlu Adriana Suazo’nun cansız bedeninin bulunması, son aylarda New England bölgesinde artan açıklanamayan ölümlerle ilgili kamuoyundaki endişeleri daha da artırdı.



Norfolk Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suazo’nun bedeni saat 11:45 civarında yoldan geçen bir kişi tarafından bulundu.

ÖLÜM NEDENİ HALA BULUNAMADI

Yetkililer, Suazo’nun vücudunda belirgin bir darp ya da travma izine rastlanmadığını ve ölüm nedeninin halen Adli Tıp Kurumu tarafından araştırıldığını belirtti.



Suazo’nun ölümü, bölgede yaşanan ve kamuoyunu tedirgin eden benzer vakalar zincirine eklenmiş oldu. Mart 2025’ten bu yana Massachusetts, Connecticut, Rhode Island ve Maine eyaletlerinde, çoğu ıssız ya da ormanlık alanlarda olmak üzere en az 13 ceset bulundu.

YENİ BİR SERİ KATİL VAKASI MI?

Bu vakaların koşulları farklılık gösteriyor; bazıları parçalanmış halde, bazıları ise sahipsiz şekilde bulundu. Her biri ayrı ayrı soruşturulsa da, ölümlerin kısa zaman aralıklarıyla ve coğrafi olarak birbirine yakın bölgelerde meydana gelmesi, halk arasında olası bir seri katile dair spekülasyonlara yol açtı.



Ancak kolluk kuvvetleri bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Soruşturmayı yürüten birimler, vakalar arasında şu ana kadar adli tıp yoluyla kurulmuş doğrudan bir bağlantı bulunmadığını ifade ediyor.

Adriana Suazo’nun kız kardeşi Melanie Pizarro, Fox News Digital’e yaptığı açıklamada, kardeşinin ölümünün “şüpheli” olduğunu söyledi ve “Onun başına ne geldiğini bilmek istiyorum. Kimseyi suçlamıyorum ama koşulları kuşkulu. Ya ölmeden önce ya da ölüm anında biriyle birlikteydi. Ailemiz sadece gerçeği ve olayların nasıl geliştiğini bilmek istiyor” ifadelerini kullandı.