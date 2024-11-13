ABD'de gizli belge sızıntısı: Ulusal Hava Muhafızı'na 15 yıl hapis

ABD’de askeri belgelerin sızdırılması davasında karar çıktı.

Ukrayna savaşı ile ilgili gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan Hava Ulusal Muhafızı Jack Teixeira, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, Teixeira’nın eyleminin ülkenin ulusal güvenliğini riske attığını, diğer ordu mensuplarını tehlikeye attığını ve ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerine zarar verdiğini kaydetti.

Teixeira, karardan hemen önce yaptığı konuşmada, “Sebep olduğum tüm zararlar için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Tüm sorumluluğun ve sonuçların yalnızca benim omuzlarıma düştüğünü anlıyorum ve bunun getireceği her şeyi kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"SON DERECE AĞIR HASARA NEDEN OLDU"



Massachusetts ABD Savcı Vekili Josh Levy kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Teixeira çiğnediği yasalar ve neden olduğu inanılmaz zararlar için çok ağır bir bedel ödedi. Bu önemli ceza, çok gizli yetkileri elinde bulunduran her bireye güçlü bir mesaj göndermektedir. Gizli bilgileri yasadışı yollardan yayarak ulusal güvenliğimizi kasten tehdit eden herkes çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Federal Soruşturma Bürosu Boston Bölümü'nden sorumlu özel Ajan Jodi Cohen ise, “Bu eski Hava Ulusal Muhafızları mensubu, egosunu tatmin etmek ve arkadaşlarını etkilemek için ülkemize ettiği yemine iğrenç bir şekilde ihanet etmiştir. Sebep olduğu son derece ağır hasar ulusal güvenliğimizi gelecek yıllarda da etkileyecektir” diye konuştu.



GİZLİ BELGE SIZINTISI

Boston’daki Otis Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde görev yapan Jack Teixeira, mart ayında Casusluk Yasası kapsamında ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak saklamak ve paylaşmak ile ilgili 6 suçlamayı kabul etmişti.

Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.

İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner’in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.

OLAYLA İLGİLİ 15 KİŞİ DİSİPLİN KURULUNDA



Teixeira, kıdemsiz olmasına rağmen çok gizli güvenlik iznine sahipti. Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz sene aralık ayında olayla ilgili 15 personeli disiplin kuruluna sevk etti.

Soruşturma çerçevesinde yayınlanan bir raporda, personellerin Texiera'nın “istihbarat arama faaliyetlerinden” haberdar oldukları ve onu durdurmadıkları belirtildi.