ABD'de "gizli belge" skandalı: Fail mahkemeye çıkarıldı

GİZLİ BELGELERİ "DİSCORD"DAN PAYLAŞTI



Teixeira, Massachusetts eyaletindeki evinde FBI ajanları tarafından yakalanmıştı. Yetkililer, sosyal medya sitelerinde dolaşan sızıntı belgelerin izini sürerek kendisini tespit etmişti.



Teixeira'nın, Amerikan Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızları'nda görev yapan bir havacı olduğu belirtiliyor.



Massachusetts'teki Otis hava üssünde görevli askerin, yaklaşık iki yıldır gizli belgelere ulaşma yetkisi olduğu açıklandı.



Sessiz ve kendi halinde birisi olduğu tanımlanan Teixeira'nın silah meraklısı olduğu da belirtiliyor.



Şüpheli, Pentagon'un "çok gizli" belgelerini online oyun oynayanların sıkça kullandığı "Discord" adlı platformda, yaklaşık 20 kişinin bulunduğu kapalı bir grupta paylaşmıştı.