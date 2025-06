ABD'de "göçmen avı" kontrolden çıkıyor: Kaçak takip görevlisini göçmen zannedip gözaltına aldılar

Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, Arizona'nın Tucson kentinde bir U.S. Marshal (federal kaçak takip görevlisi) ile göçmen zanlıyı karıştırarak yanlışlıkla gözaltına aldı.



ABD Mareşaller Servisi (U.S. Marshals Service) tarafından NBC News ile paylaşılan açıklamada, gözaltına alınan başkan yardımcısı düzeyindeki marshal’ın, Tucson’daki bir federal binanın lobisinde ICE ajanları tarafından alıkonduğu belirtildi. Gözaltının nedeni olarak, marshal’ın ICE tarafından aranan bir kişinin genel eşkaline uyması gösterildi.



Servis sözcüsü Colleen Grayman, “Diğer kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle Deputy U.S. Marshal’ın kimliği hızla doğrulanmış ve olay büyümeden, marshal binadan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.



ABD Mareşaller Servisi, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermezken, gözaltına alınan görevlinin kimliğini de açıklamadı.



ICE'ın bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı (Department of Homeland Security - DHS) ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.



Öte yandan aynı hafta içerisinde ICE, bir günde gerçekleştirdiği en yüksek sayıda göçmen gözaltısı ile gündeme geldi.

Kuruma yakın bir kaynak ve ICE sözcüsünün doğruladığı bilgilere göre, Salı günü 2.200’den fazla kişi gözaltına alındı.