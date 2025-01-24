ABD'de göçmenleri sınır dışı etme uçuşları başladı
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, “Sınır dışı etme uçuşları başladı” ifadelerini kullanırken, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan 2 ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başladı.
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sınır dışı etme uçuşları başladı." ifadelerini kullandı.
Leavitt, ABD Başkanı Donal Trump'ın tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız." ifadesini kullandı.
SINIRA BİNLERCE EK BİRLİK
İngiliz medyasına konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise, her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi. Gazetecilere açıklama yapan yetkili, ordunun önümüzdeki hafta içinde Meksika sınırına bir birliği daha göndermeye hazırlandığını ve bu birlikte 82. Hava İndirme Birlikleri'nin de yer alabileceğini söyledi. Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti.
Öte yandan Beyaz Saray, "ABD Deniz Piyadeleri, Amerika'yı güvence altına alma görevinde sınırda ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya (CBP) Yardımcı Oluyor” başlığıyla sınırda bulunan ABD askerlerinin görüntülerini paylaştı.
SINIRDA ACİL DURUM İLAN ETTİ
Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.
Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.
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