ABD'de göçmenleri sınır dışı etme uçuşları başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başladı.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sınır dışı etme uçuşları başladı." ifadelerini kullandı.

Leavitt, ABD Başkanı Donal Trump'ın tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız." ifadesini kullandı.



SINIRA BİNLERCE EK BİRLİK

İngiliz medyasına konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise, her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi. Gazetecilere açıklama yapan yetkili, ordunun önümüzdeki hafta içinde Meksika sınırına bir birliği daha göndermeye hazırlandığını ve bu birlikte 82. Hava İndirme Birlikleri'nin de yer alabileceğini söyledi. Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti.