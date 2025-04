ABD’de gözaltına alınan Filistinli aktivist baba oldu, doğuma katılmasına izin verilmedi

ABD'deki Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen Gazze’ye destek protestolarına öncülük eden ve 8 Mart’ta gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil’in eşi Noor Abdalla doğum yaptı. İlk kez baba olan Halil’in doğuma katılmasına izin verilmedi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Abdalla, 21 Nisan Pazartesi günü yaptığı bir açıklamayla ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını duyurdu. Doğumda Halil’in yanında olmadığını anlatan Abdalla, “Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) Mahmud’un doğuma katılmasına izin vermesi için yaptığımız talebe rağmen oğlumuzla tanışması için ona geçici izin vermeyi reddettiler. Bu, bana, Mahmud’a ve oğlumuza acı çektirmek için ICE’nin aldığı maksatlı bir karar” ifadelerini kullandı.



DOĞUMA TELEFON YOLUYLA KATILABİLDİ



Doğuma ilişkin paylaşılan bilgilere göre; ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Halil’in ilk çocuğunun doğumuna bizzat katılmasına izin vermedi, Halil doğuma telefon yoluyla katılabildi. Abdalla New York’taki bir hastanede doğum yaparken, eşi Halil o esnada yaklaşık bin 600 kilometre ötede, Louisiana’daki bir gözaltı merkezinde tutuluyordu.



28 yaşında New York’ta yaşayan bir diş hekimi olan Abdalla ve pazartesi sabahı doğan oğullarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Abdalla Michigan’da doğup büyüyen bir ABD vatandaşı. Abdalla’nın ailesi 40 yıl önce Suriye’den ABD’ye göç etmişti.



The New York Times (NYT) gazetesinin gördüğü e-postalara göre, Halil’in avukatları müvekkillerinin doğuma bizzat katılabilmesi için çeşitli yollar önerdi. Bunların arasında elektronik takip cihazı takılarak 2 hafta boyunca denetimli serbestlik sağlanması da vardı. Fakat söz konusu talep, ICE’nin New Orleans’taki müdürlüğü tarafından reddedildi.



DAİMİ İKAMET SAHİBİYDİ, GÖZALTINA ALINDI



ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.



Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ICE yetkililerince gözaltına alındığı ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadesini kullanmıştı.



Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesi'nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.