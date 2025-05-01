ABD’de gözaltına alınan Filistinli aktivist kefaletle serbest bırakıldı

ABD’de vatandaşlık görüşmesine gittiği sırada gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistinli aktivist Mohsen Mahdawi kefaletle serbest bırakıldı.

ABD’den sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mahdawi’nin bir hakimin hakkında verdiği ve kefaletle serbest bırakılması gerektiğine işaret eden kararın ardından salıverildiği belirtildi.



HAKİM SERBEST BIRAKILMASINA HÜKMETTİ



İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da doğup büyüyen Mahdawi, nisan ayında ABD vatandaşlığı almak için yaptığı başvurunun ardından bununla ilgili olarak görüşmeye gittiği sırada gözaltına alınmıştı. Ardından bir hakim, Filistin’e destek eylemlerine katıldığı için sınır dışı edilmek istenen öğrencinin sınır dışı edilmemesine karar vermişti.



İki haftadır gözaltında tutulan Mahdawi, Hakim Geoffrey Crawford’ın serbest bırakılması yönünde verdiği kararın ardından Vermont’taki federal adliyeden serbest bırakıldı.



Crawford, Filistinli öğrenci hakkındaki kararında Mahdawi’nin kamuya bir tehlike oluşturmadığını ve kaçma riskinin olmadığını belirtti.



TRUMP’A SESLENDİ: SİZDEN KORKMUYORUM



Adliyeden çıktıktan sonra burada toplanan onlarca protestocuya hitap eden Mahdawi, “Şunu Başkan Trump ve kabinesine açık bir şekilde ve yüksek sesle söylüyorum: Sizden korkmuyorum” dedi.



Eylemciler, Filistin bayrakları taşıyarak “Korkuya hayır, sevgiye evet” sloganları atarken, Mahdawi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika’nın adalet sisteminde umut ışığı, umut ve inanç var.”



10 YILDIR YEŞİL KARTI VARDI



Son 10 yıldır Yeşil Kart sahibi olan Mahdawi, Trump döneminde Filistin’e destek ifadeleri ve eylemleri dolayısıyla gözaltına alınan son Filistinli öğrenci olmuştu. Columbia Üniversitesi’nde Felsefe alanında lisans eğitimini tamamlama aşamasında olan Mahdawi, güz döneminde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine başlamayı planlıyordu.



Mahdawi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmezken, avukatları, benzer şekilde gözaltına alınan ve ABD’den gönderilmek istenen Filistinli Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’i gözaltına almak için kullanılan aynı yasal düzenlemenin kullanılmak istendiğini söylemişti. Halil de gözaltına alındıktan sonra ABD’nin “dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturduğu” ileri sürülmüştü.



HALİL İLE BİRLİKTE FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNU KURDULAR



Mahdawi, 7 Ekim’den sonra Mahmud Halil ile birlikte “Dar: Columbia Üniversitesi’ndeki Filistinli Öğrenci Topluluğu”nu kurmuştu. Avukatlarının verdiği bilgiye göre, topluluğun kurulma amacı “Filistin kültürü, tarihi ve kimliğini kutlamak” idi. Mahdawi ayrıca üniversitenin İsrail’le bağlantılı yatırımlarına son verilmesi için oluşturulan platformun kurulmasına da yardım etmişti.



Mahdawi, Mart 2024’te, kampüslerde eylem çadırlarının kurulmasından önce protestoların organize edilmesinden bir adım geri atmış, o dönemde bunu göç statüsü ve mensubu olduğu Budist inancına bağlamıştı.



RÜMEYSA ÖZTÜRK HALEN GÖZALTINDA



Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.



ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

