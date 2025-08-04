ABD'de gümrük muafiyeti ne zaman kalkacak? 800 dolar altı ürünlere de vergi geliyor

"De minimis" kapsamındaki gümrüksüz ithalat hakkı, ABD’ye yapılan tekil ve düşük değerli (800 dolar altı) gönderiler için uygulanabiliyordu. Bu sınır, 2016’dan beri hem e‑ticaret platformları hem de bireysel tüketiciler açısından çok tercih edilen bir uygulamaydı.

GÜMRÜK MUAFİYETİ NE ZAMAN KALKACAK?

29 Ağustos 2025 itibarıyla, 800 doların altındaki ithalatlarda uygulanan De Minimis gümrük muafiyeti kaldırılacak.

30 Temmuz 2025’te Başkan Trump tarafından imzalanan bir kararname ile, 29 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla dünya genelindeki 800 dolar altı tüm gönderilere gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı. Bu değişiklik, özellikle küçük ve orta ölçekli e-ihracatçılar için büyük bir etki yaratacak.



