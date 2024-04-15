ABD'de gündem İsrail’e 14,3 milyar dolarlık yardım paketi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında en büyük destekçisi ABD, İran’ın saldırısıyla harekete geçti.



ABD Başkanı Joe Biden, 13 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıya Washington’un nasıl cevap vereceğini ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkan Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile telefon görüşmesinde masaya yatırdı.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Kongre liderlerine Ukrayna'ya 61,4, İsrail’e ise 14,3 milyar dolarlık yardımı içeren 105 milyar dolarlık ek harcama paketinin acil onaylanması için çağrı yaptığı belirtildi.

İran'ın İsrail'e saldırısı havayolu trafiğini vurdu Haberi Görüntüle SÜREÇ HIZLANDIRILACAK



Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in yanında durmanın gerekliliğini anladığını ve bu hafta harcama paketini onaylanma sürecini hızlandırmak için çalışacağını ifade etti.



ABD'de 100 üyeli Senato’da harcama paketi talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için aralık ayında yapılan ön oylamada 49 senatör “evet”, 51 senatör ise “hayır” oyu kullanmıştı.



Cumhuriyetçilerin tamamı, ABD-Meksika sınırında güvenliğin arttırılması için daha sıkı önlemler alınması yönündeki taleplerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek “hayır” oyu vermişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin