ABD'de günlük corona virüs vaka sayısında rekor

Corona virüs (COVID-19) salgınının en yoğun yaşandığı ülke konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 55 bin yeni vaka tespit edildi.

ntv.com.tr 03.07.2020 - 08:44

ABD'de günlük corona virüs vaka sayısında rekor

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Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasının tepesinde yer alan ABD'de son 24 saatte 55 bin 274 kişiye yeni tip corona virüs (COVID-19) teşhisi kondu. 
  
Reuters'ta yer alan habere göre bu salgın döneminin yeni rekoru olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki rekor günlük 54 bin 771 ile Brezilya'da bulunuyordu. 
  
Aynı habere göre, 50 ABD eyaletinin  37'sinde vaka sayısı son 14 günde artış gösterdi. 
  
Sadece Florida eyaletinde bir günde 10 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Kaliforniya eyaletinde ise test sonucu pozitif çıkanların sayısının yüzde 37 artığı açıklandı. 
  
ABD'de corona virüs nedeniyle 130 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. 

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