ABD’de güvenlik alarmı. Bakanların yaşadığı üs üzerinde gizemli drone görüldü

ABD’de yetkililer, Washington’da bulunan Fort McNair askeri üssü üzerinde kimliği belirsiz birden fazla drone tespit etti.

The Washington Post’un üç kaynağa dayandırdığı habere göre, drone’ların kaynağı henüz belirlenemedi.

RUBIO VE HEGSETH İÇİN YER DEĞİŞTİRME GÜNDEME GELDİ

Söz konusu üs, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de bulunduğu bir yerleşim alanı.

Drone tespiti sonrası yetkililer, iki ismin başka bir noktaya taşınmasını değerlendirdi ancak üst düzey bir yetkiliye göre bu adım henüz atılmadı.

BEYAZ SARAY'DA ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

Yetkililer, son 10 gün içinde bir gecede birden fazla drone’un tespit edilmesinin ardından güvenlik protokollerini artırdı. Olayın ardından Beyaz Saray’da üst düzey bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi ve olası tehditler masaya yatırıldı.

ABD ordusunun potansiyel tehditleri daha yakından izlediği ve kritik tesislerde alarm seviyesinin artırıldığı bildirildi.

DİĞER ÜSLERDE DE GÜVENLİK İHLALLERİ YAŞANDI

Florida’daki MacDill Hava Üssü’nde de bu hafta iki ayrı güvenlik olayı yaşandı. Şüpheli bir paket nedeniyle üs kapatılırken, başka bir olayda personelin saatlerce sığınaklarda kalması istendi.

Artan riskler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki tüm diplomatik temsilciliklere güvenlik önlemlerini “derhal” gözden geçirme talimatı verdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER ASKERİ ÜSLERDE KORUNUYOR

Fort McNair, geleneksel olarak üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu bir üs olmasına rağmen, artan tehditler nedeniyle Trump yönetiminden bazı siyasi isimlere de ev sahipliği yapıyor.

Bu isimler arasında Marco Rubio ve Pete Hegseth’in yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı’ndan ayrılmaya hazırlanan Kristi Noem de yer alıyor.