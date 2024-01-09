ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir: Maske, eldiven ve zincirle getirildi

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakime saldırdı.
Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.
Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı.
Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.
Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.
1991 yılında sinemaya uyarlanan 'Kuzuların Sessizliği' filmi, Hannibal karakteriyle Anthony Hopkins'e en iyi oyuncu Oscar'ını kazandırdı.
MASKE, ELDİVEN VE ZİNCİRLE GETİRİLDİ
Yargıca saldıran Deobra Delone Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi.
Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü.
ABD basınında Redden'in maskesi için Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakteri benzetmesi yapıldı.
30 yaşındaki Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.
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