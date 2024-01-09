ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir: Maske, eldiven ve zincirle getirildi

ABD'de şartlı tahliye talebini reddeden hakime saldıran sanık, ikinci duruşmaya özel tedbirlerle getirildi. Kürsüye atlayarak hakimi ve güvenlik görevlisini yaralayan sanık bu sefer, maske, eldiven ve zincirlerle bağlı olarak duruşmaya katıldı.

ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir: Maske, eldiven ve zincirle getirildi

'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakime saldırdı.  

Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı.

Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir: Maske, eldiven ve zincirle getirildi - 1

1991 yılında sinemaya uyarlanan 'Kuzuların Sessizliği' filmi, Hannibal karakteriyle Anthony Hopkins'e en iyi oyuncu Oscar'ını kazandırdı. 

MASKE, ELDİVEN VE ZİNCİRLE GETİRİLDİ

Yargıca saldıran Deobra Delone Redden, bu sefer salonuna özel tedbirlerle getirildi.

Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü.

ABD basınında Redden'in maskesi için Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakteri benzetmesi yapıldı. 

30 yaşındaki Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.

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