Halka açık elmas madeni: Bulan yanında götürebiliyor

ABD’nin Arkansas eyaletinde bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı (Crater of Diamonds State Park), dünyada halkın elmas arayabildiği ve bulduklarını yanında götürebildiği tek elmas sahası olma özelliğini taşıyor. Murfreesboro yakınlarındaki 37 dönümlük alan, yaklaşık 100 milyon yıl önce patlayan volkanik bir bacanın yüzeye taşıdığı elmasları barındırıyor.



Bölge, 1906’da ilk elmasın keşfinden sonra birçok kez ticari madenciliğe açıldı ancak düşük verim nedeniyle kâr edilemedi. 1972’de eyalet tarafından park hâline getirilen alanda bugüne kadar 35 binden fazla elmas bulundu. Parkın kuralı basit: Ne bulursanız sizin.



HER TÜRLÜ EL ALETİYLE ARAMA İZNİ VAR

Park, elmasların yüzeye çıkması için araziyi düzenli olarak sürüyor. Ziyaretçiler motorlu araçlar dışında her türlü el aletiyle arama yapabiliyor ve yanlarında getirdikleri veya kiraladıkları kürek, kova ve elekle çalışabiliyor. Ayrıca ametist, kuvars, akik ve granat gibi diğer değerli taşlar da bulunabiliyor.



Bugüne kadar parkta keşfedilen en büyük elmas, 1924’te çıkarılan 40,23 karatlık “Uncle Sam” oldu. Son yıllarda da birkaç karatlık sarı ve beyaz elmaslar bulundu; 2024’te bir ziyaretçi 7,46 karatlık elmas çıkarmayı başardı.

Parkta ortalama olarak her gün bir ya da iki elmas bulunuyor.