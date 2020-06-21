ABD'de Halkbank davasına bakan Savcı Berman görevinden alındı

ABD Adalet Bakanı William Barr, savcı Berman'a Trump'ın kararını bildiren bir mektup gönderdi. Mektupta, "Kamu hizmeti yerine şovu seçtiniz. İstifa etme niyetinizin olmadığını beyan ettiğiniz için, Başkan'dan sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı" ifadelerini kullandı.



New York Bölge Başsavcısı Berman, önceki gün yaptığı açıklamada istifa etme niyeti olmadığını açıklamıştı. Halkbank davasına bakan hakim olarak bilinen Berman, daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve halen Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani gibi birçok isme ilişkin yürüttüğü soruşturmalarla tanınıyor.

BERMAN'DAN AÇIKLAMA

Berman, yaptığı yazılı açıklamada, Barr'ın kendisine gönderdiği tebliğ mektubuna atıfta bulunarak, "Adalet Bakanı Barr'ın hukukun normal işleyişine saygı gösterme ve yerime vekaleten Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'i atama kararı ışığında şu andan itibaren New York Güney Bölge Başsavcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum." ifadesini kullandı.



Berman, Strauss için "oldukça zeki, disiplinli ve etkili bir hukukçu" değerlendirmesinde bulundu, kendisiyle çalışmaktan onur duyduğunu belirtti.