ABD'de hamburgerlerden hastalanan kişi sayısı 104'e yükseldi

ABD'nin 14 eyaletinde ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 14 eyaletinde fast food markasının restoranlarında ‘Quarter Pounder’ adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği kaydedilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.