ABD'de hastanede silahlı saldırı

ABD'nin Oklahama eyaleti Tulsa kentindeki bir hastanede düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 04:30

ABD'de hastanede silahlı saldırı

ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda saldırgan dahil en az 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, St. Francis Hastane kampüsüne elinde tüfekle giren kişi ateş açtı.

Polis, saldırganla birlikte olayda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

Hastane kampüsünde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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