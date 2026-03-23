ABD'de havaalanı faciası. Uçakla itfaiye aracı çarpıştı, en az 2 ölü var
23.03.2026 08:40
Son Güncelleme: 23.03.2026 11:14
Kaza yapan uçağın sosyal medyada yer alan görüntüsü
ABD'de uçakla itfaiye kamyonu havaalanında çarpıştı. Uçağın ön tarafı tamamen parçalandı.
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia havaalanına iniş yapan ve Air Canada'ya ait Mitsubishi CRJ-900LR tipi uçak, bir itfaiye kamyonuyla çarpıştı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın ön tarafının tamamen parçalandığı görülürken, New York Post gazetesi 4 itfaiyenin kritik şekilde yaralandığını açıkladı. Reuters da uçağın kaptan pilot ve ikinci pilotunun ağır yaralandığını açıkladı ancak daha sonra yapılan açıklamada 2 pilotun hayatlarını kaybettikleri belirtildi.
Uçağın, şiddetli hava koşullarının bölgeyi etkisi altına aldığı sırada iniş yaptıktan sonra apronda kapıya doğru ilerlerken çarpıştığı belirtildi.
LaGuardia Havalimanı daha önce yaptığı bir uyarıda, yağmurlu ve bulutlu havanın operasyonları aksatabileceğini açıklamıştı.
Flightradar24 verilerine göre yaklaşık saatte 39 km hızla hareket halindeyken yaşanan çarpışmanın ardından acil durum ilan edildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), havaalanındaki tüm uçaklar için kadar yerde bekleme kararı aldı. FAA duyurusunda, havaalanındaki beklemenin nedeninin acil durum olduğu ve uzatılma olasılığının yüksek olduğu belirtildi, ancak herhangi bir ayrıntı verilmedi.
LaGuardia'nın web sitesinde, gelen uçakların diğer havaalanlarına yönlendirildiği veya kalkış noktalarına geri döndüğü gösterildi.
FAA, pilotlara yaptığı ayrı bir duyuruda, havaalanının Türkiye saatiyle 21.00'a kadar kadar kapalı kalabileceğini belirtti.
New York İtfaiyesi yaptığı açıklamada, LaGuardia havaalanı pistinde bir uçak ve bir araç arasında meydana gelen bir olaya müdahale ettiklerini, ancak daha fazla ayrıntı vermediklerini söyledi.