ABD'de havaalanı faciası. Uçakla itfaiye aracı çarpıştı, en az 2 ölü var

LaGuardia Havalimanı daha önce yaptığı bir uyarıda, yağmurlu ve bulutlu havanın operasyonları aksatabileceğini açıklamıştı.

Flightradar24 verilerine göre yaklaşık saatte 39 km hızla hareket halindeyken yaşanan çarpışmanın ardından acil durum ilan edildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), havaalanındaki tüm uçaklar için kadar yerde bekleme kararı aldı. FAA duyurusunda, havaalanındaki beklemenin nedeninin acil durum olduğu ve uzatılma olasılığının yüksek olduğu belirtildi, ancak herhangi bir ayrıntı verilmedi.

LaGuardia'nın web sitesinde, gelen uçakların diğer havaalanlarına yönlendirildiği veya kalkış noktalarına geri döndüğü gösterildi.

FAA, pilotlara yaptığı ayrı bir duyuruda, havaalanının Türkiye saatiyle 21.00'a kadar kadar kapalı kalabileceğini belirtti.

New York İtfaiyesi yaptığı açıklamada, LaGuardia havaalanı pistinde bir uçak ve bir araç arasında meydana gelen bir olaya müdahale ettiklerini, ancak daha fazla ayrıntı vermediklerini söyledi.