ABD'de havacılık krizi. Altyapı için 30 milyar dolarlık talep

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava trafik kontrol kuleleri, yazılım ve dijital altyapı ile havalimanı tesislerinin yenilenmesi amacıyla Kongre'den 30 milyar dolar daha talep edeceğini açıkladı.

Reuters ajansının aktardığına göre Washington'daki konuşmasında planı duyuran Duffy, "Kongre'den 30 milyar dolar isteyeceğiz. Ülkenin nasıl değiştiğine ve havalimanlarındaki ihtiyaçların neler olduğuna bakmamız gerekiyor" dedi.

Kongre, hava trafik kontrol reformları kapsamında Haziran 2025'te beş yıllık süre için 12,5 milyar dolarlık bütçeyi onaylamıştı.

Duffy ek milyarlar talep etmeyi sürdürürken, havalimanları için 10 milyar dolarlık ayrı bir kaynak arayışına girdi.

Pazartesi günü Doğu Yakası boyunca trafiği saatlerce durduran ve binlerce uçuşu aksatan büyük bir telekomünikasyon arızası, bütçe talebini daha acil hale getirdi.