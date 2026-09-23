ABD'de havacılık krizi. Altyapı için 30 milyar dolarlık talep
23.09.2026 10:20
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava kontrol kuleleri, dijital yazılımlar ve havalimanı tesislerini yenilemek üzere Kongre'den 30 milyar dolar isteyeceklerini açıkladı.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava trafik kontrol kuleleri, yazılım ve dijital altyapı ile havalimanı tesislerinin yenilenmesi amacıyla Kongre'den 30 milyar dolar daha talep edeceğini açıkladı.
Reuters ajansının aktardığına göre Washington'daki konuşmasında planı duyuran Duffy, "Kongre'den 30 milyar dolar isteyeceğiz. Ülkenin nasıl değiştiğine ve havalimanlarındaki ihtiyaçların neler olduğuna bakmamız gerekiyor" dedi.
Kongre, hava trafik kontrol reformları kapsamında Haziran 2025'te beş yıllık süre için 12,5 milyar dolarlık bütçeyi onaylamıştı.
Duffy ek milyarlar talep etmeyi sürdürürken, havalimanları için 10 milyar dolarlık ayrı bir kaynak arayışına girdi.
Pazartesi günü Doğu Yakası boyunca trafiği saatlerce durduran ve binlerce uçuşu aksatan büyük bir telekomünikasyon arızası, bütçe talebini daha acil hale getirdi.
Talep edilen kaynağın yaklaşık 10 milyar dolarlık bölümü eskiyen hava trafik kontrol kulelerinin yenilenmesine, 10 milyar dolarlık diğer kısmı ise hava trafik kontrolünde kullanılan telekomünikasyon ve teknoloji sistemlerine ayrılacak.
Bütçenin bir kısmı ise Federal Havacılık İdaresinin (FAA) pazartesi günü kullanmaya başladığı, uçuş yönetimini geliştirmek amacıyla öngörücü analitikten yararlanan yeni yazılım tabanlı sistemi genişletmek için harcanacak.
Geçen hafta yayımlananhükümet raporunda, hava trafik kontrol programının yalnızca ilk aşamasını tamamlamak için dahi Kongre'nin daha fazla ödenek onaylaması gerektiği vurgulandı.
Raporda ayrıca FAA'in yeni sistemin işletme maliyetini daha iyi hesaplaması gerektiği kaydedildi.
Rapora göre telekomünikasyon altyapı güncellemelerinin maliyeti 4,75 milyar dolardan 5,91 milyar dolara yükseldi.
FAA Yöneticisi Bryan Bedford ise miadını doldurmuş bakır telekom hatlarının Eylül 2027'ye kadar tamamen değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.