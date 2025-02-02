ABD'de havacılık sorunları devam ediyor: Uçuşları geciktirecek arıza

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, bugün uçuşlarda aksamalar yaşanabileceğini söyledi.

NOTAM sistemi, pilotlara, uçuş ekibine ve sistemi kullanan diğer kişilere kritik güvenlik bilgileri sağlıyor.

Çarşamba günü Amerikan Havayollarına ait yolcu uçağı ile askeri helitopter havada çarpışmış, 67 kişi ölmüştü. Cuma günü de Philadelphia'da bir uçak havalandıktan hemen sonra yerleşim yerine düştü. Kazada 7 kişi öldü.

Geçen yıl da Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında NOTAM'ın devre dışı kalması nedeniyle 11 binden fazla uçuşta aksama yaşanmıştı.