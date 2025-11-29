ABD'de havalimanında bomba alarmı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Philadelphia Uluslararası Havalimanı’na yapılan uçuşların bomba tehdidi nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

FAA’nın duyurusunda bomba tehdidine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. Havalimanı yetkilileri de konuya dair yorum yapmadı.

Bu ayın başlarında, ABD’de çeşitli havalimanlarında yaşanan ve daha sonra herhangi bir olumsuzluk olmadan sonuçlanan bomba tehdidi vakaları bildirilmişti. Reagan Washington Ulusal Havalimanı’ndaki operasyonlar, bir United Airlines uçağına yönelik bomba tehdidi nedeniyle kısa süreliğine durdurulmuştu. FBI, o dönem yapılan ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

Aynı gün, LaGuardia Uluslararası Havalimanı’ndan kalkmaya hazırlanan bir uçak da bomba ihbarı üzerine kalkış öncesi tahliye edilmişti.