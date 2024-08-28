ABD'de havalimanında feci olay: Uçağın lastiği patladı, 2 kişi öldü

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'de havalimanında feci olay: Uçağın lastiği patladı, 2 kişi öldü

'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası 'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Delta Havayolları'na ait bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu lastiğin uçaktan söküldüğü sırada patladığı belirtilen haberlerde, uçağın geçtiğimiz pazar günü Las Vegas'tan Atlanta'ya geldiği aktarıldı.

Delta Havayolları kazanın ardından hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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