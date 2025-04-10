ABD’de helikopter Hudson Nehri'ne düştü

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınına göre kazada 6 kişinin hayatını kaybetti.

ABD’de helikopter Hudson Nehri'ne düştü

New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...