ABD’de helikopter Hudson Nehri'ne düştü
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. ABD basınına göre kazada 6 kişinin hayatını kaybetti.
New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
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